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20.01.2022 10:02
Рубрика: Власть

В Омске используют тоннели недостроенного метро для скоростного трамвая

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 12(8660)
В Омске вновь подняли тему создания скоростного трамвая вместо метро, изучив опыт других регионов и стран. Поводом для общественной полемики стало заявление главы региона Александра Буркова о необходимости применить тоннели недостроенной подземки для иного транспортного сообщения.
Стоимость проезда в метротраме Волгограда не превышает тридцати рублей. Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости Стоимость проезда в метротраме Волгограда не превышает тридцати рублей. Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Стоимость проезда в метротраме Волгограда не превышает тридцати рублей. Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости

- Инфраструктуру будем использовать, чтобы сделать транспортное кольцо, соединить левый и правый берега Иртыша. Мы не загоним ни автобус, ни троллейбус в метромост. Поэтому речь идет о трамвае, - пояснил губернатор.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Метро в Омске начали строить в 1992 году. Было прорыто и потом законсервировано более семи километров тоннелей. В 2005-м возвели метромост. Станция "Библиотека имени Пушкина" сейчас используется как подземный переход.

В целом готовность объектов метро оценивается в 35 процентов. Капитальные затраты составили четырнадцать миллиардов рублей. Для завершения работ требуется втрое больше. Однако и консервация объекта ежегодно обходится в десятки миллионов рублей. К тому же связанная с метростроем неопределенность тормозит дальнейшее развитие города: под строительство объекта зарезервировано 1400 земельных участков. Поэтому проблема нуждается в скорейшем решении.

Впервые идею скоростного трамвая, совмещенного с подземкой, в Омске в 2014 году предложил заслуженный профессор университета Пенсильвании (США) Вукан Вучик.

- Мировая практика показывает, что строительство метро целесообразно только в мегаполисах типа Москвы, Санкт-Петербруга, Нью-Йорка, где поезда перевозят по сорок-шестьдесят тысяч пассажиров в час, - отметил Вукан Вучик. - Один из способов решить проблему в Омске - трансформировать подземку в легкорельсовый транспорт, используя уже построенные тоннели и станции. Стоимость реализации проекта выглядит вполне приемлемой - порядка десяти миллиардов рублей.

Омские инженеры также полагают, что метротрамвай может стать выходом из ситуации.

- Очевидно, что с появлением нового вида транспорта город получит второе дыхание. Во-первых, значительно сократится время перемещения горожан, например, с левого берега в Московку и наоборот. Во-вторых, улучшится экологическая обстановка, - пояснил корреспонденту "РГ" директор центра бизнес-проектов ОмГУПСа, доцент кафедры "Подвижной состав электрических железных дорог" Станислав Истомин. - К тому же появление метрополитена дало бы работу многим омичам. И в нашем вузе готовили целевиков для метростроя. Впрочем, в условиях ограниченных ресурсов альтернативой может стать и метротрамвай, в том числе с гибридными системами накопления электрической энергии.

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Гибридный рельсовый транспорт есть в Волгограде. Как и Омск, город вытянут вдоль берега реки. Линия скоростного трамвая включает 22 станции, в том числе пять подземных, использующих инфраструктуру метрополитена. Широко применяют рельсовый транспорт и за рубежом.

- Европейцы, сохранившие трамвай, оказались весьма дальновидны, - признает Вукан Вучик. - Арифметика, которой они руководствовались, понятна и школьнику. Сколько потребуется транспорта, чтобы перевести двести пассажиров? Два вагона трамвая. Либо три автобуса, пятнадцать маршрутных такси или до двух сотен легковых автомобилей. Очевидно, для того, чтобы избавить города от пробок, необходимо переместить акценты в сторону развития именно общественного транспорта. К тому же рельсы - это еще и прямой путь к сохранению экологии.

Тем временем

К концу 2023 года в новых микрорайонах омского левобережья (Кварталы Драверта, Зеленая Река) появится троллейбусное сообщение. На эти цели предусмотрено 3,9 миллиарда рублей бюджетных средств, 1,18 миллиарда из которых направят на приобретение 49 троллейбусов. Основные монтажные работы начнутся в этом году. В январе в рамках нацпроекта "Экология" на городские маршруты вышел 51 экоавтобус. На их покупку федеральная казна потратила 613,4 миллиона рублей. Автопарк Омска обновлен сразу на десять процентов. В 2022 году в город поступит еще 72 автобуса, работающих на метане.

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