В Омске сдали очередной многоквартирный долгострой

В строительстве еще одной проблемной высотки на омском левобережье наконец поставлена точка. Спустя годы собственники жилья обрели крышу над головой.

Дольщики - 113 человек - планировали справить новоселье в многоквартирном доме на улице Комарова еще в 2015 году, однако финансовая несостоятельность застройщика сдвинула сдачу объекта на семь лет.

Из-за банкротства компании оказались невыполненными обязательства по строительству жилья не только в областном центре, но и в загородном поселке "Зеленая долина". А осенью 2015 года Омск потрясло ЧП: установленный на строительной площадке отеля на улице Жукова башенный кран рухнул прямо на проезжую часть, раздавив два автомобиля. Погибло четыре человека, в том числе ребенок. Следствие выявило множество производственных нарушений. Руководителя и ответственных лиц компании суд приговорил к разным срокам заключения. Проекты оказались заморожены.

Готовность левобережной высотки на момент остановки строительства составляла 85 процентов. В 2017-м долгострой внесли в региональную дорожную карту. Но только теперь проблема наконец решена.

Судя по нынешнему облику сданного дома, проект претерпел изменения, став более экономичным. Например, сначала на крыше знания планировали обустроить открытую зеленую террасу для отдыха жильцов. Предусматривались ресепшен, дворовые weekend-зоны с барбекю, детская площадка, оснащенная камерами видеонаблюдения с экранами в каждой квартире. Сейчас "излишеств" нет.

- Теперь мы об этом не думаем. Да и зачем нам площадка, когда дети давно выросли? - признает новосел Елена Шевелева. - Даже не хочется вспоминать, что мы пережили, добиваясь справедливости. Мне до сих пор этот ужас снится по ночам. И не верится, что все позади и можно спокойно жить в собственной квартире.

Работа по решению проблем пострадавших участников долевого строительства в Омской области продолжается. Создан региональный фонд поддержки дольщиков. Теперь долгострои передают проверенным компаниям, которые завершают объекты под жестким контролем. За последний год благодаря согласованным действиям власти, руководства фонда, Госстройнадзора и прокуратуры восстановлены права 541 омича - участника строительства проблемных домов. 329 собственников недостроев получили денежные выплаты, общая сумма которых составила 595 миллионов рублей, и четырнадцать процентов из этой суммы - средства региональной казны.

На днях стало известно о решении Фонда развития территорий (до 2022 года - Федеральный фонд защиты прав дольщиков) о завершении строительства еще одного проблемного дома по улице Кирова. 260 омичей должны были справить новоселье еще в 2016 году, однако банкротство застройщика остановило работы. По данным регионального минстроя, готовность шестнадцатиэтажного дома составляет порядка девяноста процентов. Чтобы завершить объект, из казны выделят 111 миллионов рублей.

По оценкам руководства Фонда развития территорий, сейчас в стране насчитывается более 121 тысячи обманутых дольщиков, от которых уже поступило 51,5 тысячи ходатайств. Права еще примерно семидесяти тысяч человек должны защитить региональные власти.

- По сути проблема осталась в прошлом. Главным инструментом ее решения стал "ДОМ.РФ" - финансовый институт, созданный федеральным правительством для содействия проведению государственной жилищной политики. Структура сотрудничает с регионами, помогает им достраивать проблемные объекты, - подчеркивает гендиректор фонда Константин Тимофеев. - С 1 июля 2019 года начал действовать механизм эскроу-счетов, который используют все девелоперы. Получить деньги покупателей застройщик может только после передачи им квартир.

Между тем

В конце прошлого года Фонд защиты прав дольщиков и правительство Омской области заключили дополнительное соглашение, предусматривающее софинансирование мер по завершению долгостроев, расположенные на улицах Тарской, Малиновского, 11-й Ремесленной, Химиков, Лаптева, Харьковской, 1-й Рабочей, 3-й Любинской, а также на проспекте Королева. Для определения целесообразности достройки объектов проводится строительно-техническая экспертиза. В случае отрицательного заключения омичи получат компенсации. Всего в проблемном списке - более трех десятков домов.