В Омске вынесли приговор по делу об убийстве экс-игрока ФК "Иртыш"

Омский областной суд вынес приговор обвиняемому в убийстве 21-летнего футболиста Егора Дробыша, выступавшего за клуб "Иртыш". Как сообщили в региональной прокуратуре, срок получил и соучастник нападения.

27 января прошлого года около двух часов ночи по местному времени обвиняемые, один из которых ранее уже был судим за убийство, заметили двух молодых людей, которые шли по улице Магистральной. Соучастники решили ограбить их, один из нападавших вынул из кармана раскладной нож. Егор получил два удара лезвием в область груди, его товарища рецидивист ударил ножом в плечо.

Потерпевшим удалось выбежать на освещенное фонарями место и позвать на помощь, после чего злоумышленники прекратили погоню, вернулись на место нападения и забрали брошенные убегавшими вещи. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи один из парней выжил. Экс-футболиста спасти не удалось, он скончался на месте от полученных ранений, одно из которых пришлось в сердце.

Как рассказали в СКР по Омской области, прямых свидетелей ночного разбоя не было. Тем не менее нападавших удалось задержать через три дня. Они признали фактические обстоятельства совершенного преступления, однако отрицали умысел на тяжкие последствия своих действий. На суде фигуранты даже выдвинули версию о самообороне, которая, впрочем, подтверждения не нашла. Главному фигуранту предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем, и в покушении на убийство двух человек. Соучастник нападения был обвинен по статье о разбое.

Суд признал их виновными. Обвиняемый в убийстве получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. Его 34-летний знакомый, ставший соучастником нападения, на 6 лет отправится в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.