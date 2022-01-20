СК Петербурга попросил о заочном аресте обвиняемого в убийстве Талькова

Главное следственное управление СК по Петербургу обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте 57-летнего Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова.

Как сообщает ведомство, расследование этого преступления, совершенного более 20 лет назад, продолжается. Ранее обвиняемый заочно привлекался к уголовной ответственности по статье 106 УК РСФСР - убийство, совершенное по неосторожности. В октябре 2021 года его действия переквалифицировали на другие уголовные статьи - убийство и покушение на убийство.

Валерий Шляфман находится в международном розыске, сообщает ГСУ СК.

По данным следствия, 6 октября 1991 года на концерте звезд эстрады во Дворце спорта "Юбилейный" возник конфликт с участием Игоря Малахова, представлявшего интересы одной из исполнительниц, известного певца Игоря Талькова и его директора Валерия Шляфмана. Причиной конфликта стала очередность выступлений артистов.

Как полагает следствие, Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы "Наган" с целью его убийства на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта. Осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, обвиняемый произвел выстрел в Малахова, но в результате ранил Талькова в грудь и руку. Музыкант скончался на месте.

Вначале обвиняемый активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавал доказательства, изобличающие Малахова в убийстве Талькова, утверждает следствие. Директор певца давал свидетельские показания о том, что Малахов стрелял в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний и спрятал револьвер в гримерной музыканта.

Но в 1992 году Валерий Шляфман скрылся от органов следствия, покинул место постоянного проживания в Москве и выехал на Украину. В своем родном городе Бердичев Житомирской области он получил необходимые документы и переехал Израиль, где проживает безвыездно.

Расследование возобновилось в 2018 году. 20 января 2022-го следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ.