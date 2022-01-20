В Петербурге суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве Талькова

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве известного певца Игоря Талькова в 1991 году.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, проживающий в Израиле Шляфман, бывший директор Талькова, также обвиняется в покушении на убийство Игоря Малахова, который в то время представлял интересы певицы Азизы.

По данным следствия, 6 октября 1991 года на концерте во Дворце спорта "Юбилейный" Малахов спровоцировал конфликт с Тальковым и его директором из-за очередности выступлений звезд. Певец и его телохранители применили к Малахову физическую силу, повалили на пол. Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер и выстрелил в него. Но в результате смертельные ранения получил Игорь Тальков, он скончался на месте.

Следствие утверждает, что поначалу директор певца препятствовал расследованию - он давал показания, что в Талькова стрелял Малахов, и склонял других свидетелей к тому же. Но следственные эксперименты и заключения экспертиз подтверждают вину бывшего директора музыканта, считает следствие. Валерий Шляфман покинул страну и сейчас безвыездно проживает в Израиле.

Сроки давности у этого дела не истекли. Его расследование приостанавливалось в связи с розыском обвиняемого. Суд счел, что избрание другой меры пресечения, кроме ареста, в данном случае невозможно. Он будет действовать в течение двух месяцев с момента экстрадиции обвиняемого или его задержания на территории РФ.

Следствие направило в Израиль запрос о правовой помощи. Выдача обвиняемого, как сообщает пресс-служба судов Петербурга, возможна, такие прецеденты уже были. Но все зависит от конкретных обстоятельств.

Игорь Малахов был условно осужден за незаконное приобретение и ношение оружия, он скончался в 2016 году.