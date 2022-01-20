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20.01.2022 10:51
Рубрика: Власть

Въезд в центр Петербурга предложили сделать платным

Текст: Вера Черенева

Власти Северной столицы рассматривают возможность введения платного въезда в исторический центр Петербурга. Об это сообщает KP.Ru со ссылкой на председателя Законодательного собрания города Александра Бельского.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Инициатива о введении платного въезда рассматривается в рамках транспортной реформы, которая сейчас проводится в Петербурге.

Сейчас в городе значительно расширилась зона платной парковки. Но проблема загруженности исторического центра автомобилями никуда не делась. Бельский обратил внимание на опыт стран Евросоюза. Во многих столицах государств ЕС въезд в центр платный, это стимулировало граждан пересаживаться на общественный транспорт.

Конкретные сроки введения платного въезда не называются. Также пока власти города не обозначают примерные локации, куда автомобили будут пускать за деньги. Сумма, которую планируют брать за проезд, также не указывается.

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