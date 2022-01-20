Аксенов обвинил США в помутнении рассудка

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал внесенный в Конгресс США республиканцем Джимом Бэнксом новый проект санкций против России.

Они подразумевают как новые санкции в отношении руководителей российского государства и крупных бизнесменов, так и запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока-2" и прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности с РФ до "возвращения Крыма Украине".

- В приступе бессильной злобы американцы собрали в кучу все, что только могло им подсказать воспаленное воображение - от санкций против российских политиков и бизнесменов до требований отменить "аннексию" Крыма, - заявил Сергей Аксенов. - По сути это отражение всей политики США, в которой уже давно нет места дипломатии, а есть только угрозы, истерика и пропагандистские штампы.

По мнению Аксенова, новый законопроект демонстрирует, насколько тоталитарным является мышление американских политиков и насколько оно "отравлено сознанием собственной исключительности" и доминирования над другими странами.

- Очень опасное помутнение рассудка, - резюмировал Аксенов.