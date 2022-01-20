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20.01.2022 10:09
Рубрика: Экономика

Ростуризм впервые лишил аккредитации классификатора отелей

Текст: Илья Изотов
Федеральное агентство по туризму впервые отозвало лицензию у организации, занимавшейся аккредитацией отелей в России. Права присваивать "звезды" гостиницам лишилась общественная организация "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым". Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Действие аттестата аккредитации "Курортного Крыма" приостановили в канун Нового года.

- Причиной стали несвоевременное предоставление сведений о классифицированных объектах и нарушение правил классификации гостиниц, - уточнили в ведомстве. - В частности, организация классифицировала гостевые дома, располагающиеся в жилом фонде, и проводила классификацию средств размещения, нарушая правила.

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По итогам курортного сезона Ростуризм выявил массу жалоб на отели, классификацию которых проводил "Курортный Крым". Комиссия по апелляциям при Ростуризме рассмотрела претензии и вынесла решение о дополнительной проверке на соответствие звездности отелей, во время которой и были выявлены соответсвующие нарушения. Это послужило поводом для проведения Ростуризмом дополнительной документарной проверки организации.

Ранее о серьезных претензиях к некоторым крымским классификаторам отелей заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. По его словам, во время декабрьской проверки нескольких трехзвездочных отелей полуострова с участием федеральных экспертов и сотрудников Ростуризма выявлены серьезные нарушения и несоответствие заявленному классу. В частности, в отелях не оказалось инструкций о пожарной безопасности и планов эвакуации при возгорании, пожарного инвентаря, сигнализации и даже эвакуационных выходов. Матрасы в номерах оказались грязными, сантехника - сломанной, плитка в санузлах - расколотой, а из стен торчали оголенные электрические провода. В результате было решено проверить и классификаторов, расщедрившихся на "звезды".

- Мы поняли, что процедура классификации явно несовершенна, - заявил Волченко. - Сейчас экспертами можем стать даже мы с вами, если очень захотим и заплатим 24 тысячи рублей - уже завтра сможем получить набор лекций и удостоверение. Это мягко говоря неправильно. Мы понимаем, что те, кто занимаются горе-классификацией, вряд на самом деле учились. И ответственность за это тоже достаточно размыта.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По словам Волченко, от действий недобросовестных классификаторов, присваивающих звезды отелям, что называется, с потолка, Крым несет серьезные имиджевые потери.

- Сейчас готовим еще несколько выездных инспекций в три региона, где есть крупные курортные территории, - предупредила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. - При этом мы не собираемся создавать дополнительную нагрузку на бизнес. Наша общая с бизнесом цель - это довольные и счастливые путешественники, которые с удовольствием будут возвращаться в чистые и комфортные отели на отдых вновь и вновь. Мы как государство должны создать для этого все условия.

Справка "РГ"

Классификация объектов туристской индустрии в РФ началась с 2011 года. Сейчас в федеральном перечне туристских объектов 16 549 классифицированных гостиниц и 167 аккредитованных организаций. В Крыму такие организации аккредитовали 894 средства размещения. Из них 10 признаны соответствующими категории "пять звезд", 52 - "четыре звезды", 218 - "три звезды", 154 - "две звезды", 31 - "одна звезда". Без звезд остались 429 объектов размещения. С 1 января 2022 года классификацию обязаны проходить все отели без исключения.

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