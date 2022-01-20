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Рубрика: Происшествия

В Севастополе проверят факты халатности при выдаче жилья льготникам

Текст: Юлия Крымова

Следственный комитет в Севастополе начал проверку фактов халатности чиновников при выделении квартир льготникам в 2014 году - людям грозит выселение.

Фото: Юлия Крымова
В Севастополе выселяют из квартиры инвалида и его пожилую мать

"РГ" писала о проблеме в статье "Жилье и жулье" в номере от 15.12.2021. Пенсионерку Людмилу Поплавскую и ее сына-инвалида, а также вдову погибшего при исполнении сотрудника МЧС Нину Соловьян с двумя детьми выселяют из квартир, выданных правительством Севастополя в 2014 году. Застройщик обещал передать квартиры городу, но вместо этого жилье было продано другим людям.

Квартиры в доме по проспекту Генерала Острякова, 229 льготников получили в нежилом состоянии, с голыми стенами, без дверей и сантехники. За семь лет сами сделали ремонт, все обустроили, а теперь оказалось, что жилье не принадлежит ни им, ни городу.

По данным СК, в 2014 году очередникам выдали сертификаты о вручении квартир и справки на право доступа в них, а застройщика обязали предоставить доступ и выдать ключи. Других документов у людей не было, поэтому они по сей день не смогли оформить жилье в собственность.

Всего льготникам было выдано 30 сертификатов: 25 семей были обеспечены жильем в Севастополе, а еще пять до сих пор не получили право собственности на квартиры.

- Сертификаты обеспечивались строительными компаниями на добровольных началах, а квартиры распределялись на основании протоколов заседания городской жилищной комиссии. Вместе с тем, жилые помещения в реестре собственности города Севастополя не находились, - отметили в СК.

Следователи в рамках проверки опрашивают чиновников, работающих в правительстве Севастополя с 2014 года, а также членов городской жилищной комиссии. Кроме того, проверяют обстоятельства строительства и ввода домов в эксплуатацию. В СК дадут правовую оценку действиям чиновников, которые принимали жилье в эксплуатацию, а также соблюдению обязательств застройщиком.

Как рассказали "РГ" жильцы, дома были построены с нарушениями - застройщик добавил лишний этаж, не предусмотренный проектом, и чтобы узаконить стройку, обещал передать городу квартиры.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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