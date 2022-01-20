На Ямале ввели удаленку для детей и отменили массовые мероприятия

Пока на Урале, в Сибири и Курганской области смягчают коронавирусные ограничения (в частности, отменяют QR-коды для посещения некоторых учреждений и организаций), на Ямале, напротив, вводят более строгие правила.

Так, передает официальный Telegram-канал властей автономного округа, со следующего понедельника на две недели вводится дистанционка для воспитанников детсадов. При этом, если оба родителя трудятся на производстве или в экстренных службах и не могут уйти на удаленку, малышей примут в дежурные группы.

Также с 24 января на дому будут заниматься школьники по восьмой класс включительно и студенты колледжей, временно не будут работать кружки и секции, все массовые мероприятия до 15 февраля отменяются.

Работодателей попросили по возможности до половины трудовых коллективов отправить на удаленную работу. В первую очередь - старшее поколение и женщин в положении.

"МФЦ переходят на режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать в кол-центрах", - добавили в оперштабе.