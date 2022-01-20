Суд разрешил водителям не пропускать пешеходов, которым они не мешают

Кассационный военный суд защитил водителя, который не пропустил человека на пешеходном переходе, потому что не мешал ему. Это решение должно задать положительный для автомобилистов тон судебной практике. Мы вправе не сбавлять газ, когда пути автомобиля и человека не пересекаются.

Если водитель был неправ, заставив пешехода остановиться, то заплатит штраф от 1500 до 2500 рублей. Фото: РИА Новости

В случае, который дошел до кассационного суда, водитель из Екатеринбурга уже почти проехал "зебру", когда на ней появился пешеход. Однако ГАИ сочла, что автомобилист излишне спешил.

"Из имеющейся в материалах дела видеозаписи усматривалось, что проезжая часть дороги, по которой двигался С., состоит из четырех полос (по 2 в каждую сторону), - рассказывают в Кассационном военном суде. - Транспортное средство под его управлением уже проехало пешеходный переход в тот момент, когда пешеход произвел лишь несколько шагов по полосе, предназначенной для встречного движения, и находилось от него на значительном расстоянии. Траектории их движения не пересекались. При этом проезд С. перехода не вынудил пешехода изменить направление или скорость движения". Таким образом, штрафовать водителя не за что, решил суд третьей инстанции. Все решения нижестоящих инстанций были отменены, дело водителя закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

"По делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.18 КоАП РФ, надлежит выяснять, имелась ли у водителя транспортного средства в конкретном случае обязанность пропустить пешехода", - подчеркнул Кассационный военный суд.

Напомним, статья 12.18 КоАП наказывает за "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". Водителя-хама (а пронестись по "зебре" перед лицом пешеходов, едва их не сбив, - самое настоящее хамство) наказывают штрафом от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

На практике, кстати, нередко возникают споры по поводу того, обязаны были или нет водители пропускать пешеходов. Но сегодня благодаря видеокамерам разобраться в таких делах намного проще.

Каждый раз суды должны специально выяснять, была ли у водителя обязанность пропустить пешехода

Например, житель Красноярска некий Николай Б. был оштрафован на 1,5 тысячи рублей за то, что при повороте направо не пропустил женщину.

По его словам, "на перекрестке имелся пешеходный переход, на данном пешеходном переходе никого не было, он продолжил движение. Женщина переходила улицу с левой стороны, метров через 4-5 от пешеходного перехода". Поэтому мужчина потребовал отменить штраф, мол, ехал своей дорогой, никому не мешал, тормозить был не обязан. Однако, когда слово идет против видеокамеры, слово обычно проигрывает.

"Из видеозаписи видно, что Б. проезжал пешеходный переход, когда пешеход уже находился на пешеходном переходе, - сказано в решении Центрального районного суда г. Красноярска. - Кроме того, Б. создал помеху пешеходу, то есть не уступил в соответствии с п. 1.2 ПДД дорогу пешеходу, что также следует из видеозаписи".

Видео четко показало: пешеход начал переходить проезжую часть дороги в установленном для этого месте, перед тем как Б. начал осуществлять свой маневр.

"Пешеход находился в прямой видимости заявителя, при этом каких-либо помех для распознания пешехода у Б. установлено не было, - продолжает суд. - Из совокупности доказательств следует, что при движении по регулируемому перекрестку автомобиль под управлением Б. вынудил пешехода, находящегося на пешеходном переходе, изменить скорость движения".

Если же машина уже почти проехала "зебру", а пешеход только появился на обочине, водитель ненаказуем. Впрочем, не стоит злоупотреблять своим правом иногда не тормозить.

Когда автомобиль уже почти проехал "зебру", а на обочине только-только появился пешеход, водитель ненаказуем. Но злоупотреблять этим правом не стоит

Особенно надо быть осторожным на дорогах, где две полосы движения в одну сторону. Пешеходные переходы на таких дорогах часто являются смертельными ловушками. Достаточно вспомнить громкий и трагичный случай в Москве, когда столичная студентка сбила на таком переходе детей. Видимость ей загородила другая машина, а сама девушка, похоже, отвлеклась. В итоге - погибли дети. Так что притормозить перед "зеброй" никогда лишним не будет.