В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах

Во всех школах Челябинска сегодня отменили уроки у первой и второй смен. Эту информацию агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации города.

Такое решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранительных органов. В соцсетях местные жители пишут, что произошло это из-за угроз о минировании образовательных учреждений, но на данный момент ни власти, ни силовые ведомства эти данные не подтверждают.

Напомним, на прошлой неделе массовой атаке лжеминеров подверглись школы и вузы Екатеринбурга, правоохранительным органами пришлось эвакуировать суммарно, по данным МВД, 60 тысяч человек. После все здания и прилегающая территория были проверены взрывотехниками и кинологами - в общей сложности это 145 школ, 9 колледжей, 11 вузов. Взрывчатых веществ обнаружено не было.