В Курганской области частная теплоснабжающая компания из Екатеринбурга с 1 января прекратила подачу тепловой энергии в трех из пяти районов и передала котельные муниципалитетам. Коллапса с отоплением, которого опасались жители, не случилось, однако вопрос с оборудованием до сих пор не решен.

Об этой ситуации "РГ" уже рассказывала читателям. Напомним: накануне нового года Леонид Бычков, директор группы компаний "Уралкотел", которая когда-то, с 2012 года, обеспечивала теплом 10 районов Зауралья, объявил, что завершает деятельность в регионе и уходит с пяти оставшихся территорий. Глав Альменевского, Белозерского, Лебяжьевского, Сафакулевского и Щучанского районов он предупредил об этом за 8 месяцев, как полагается по закону "О теплоснабжении" ("Шоковая заморозка", "Экономика Уральского округа" от 16.12.2021). И предложил властям выкупить оборудование или заключить договоры аренды. Но на местах, видимо, его письма всерьез не восприняли.

Во всяком случае, еще 31 декабря, по словам предпринимателя, было непонятно, как собираются зимовать дальше. В одном из районов, рассказал "РГ" Леонид Бычков, вроде бы договорились, что частный поставщик уходит и передает дела муниципальному предприятию. Однако буквально на следующий день из администрации позвонили со словами: "Выводите 1 января своих людей. Будете работать сами". И предложили заключить соглашение сначала на период, пока не будет проведена оценка имущества, а после конкурса подписать другой документ - о передаче имущества. Но к тому времени работники уже были фактически уволены. После консультаций с областным департаментом котельные все-таки передали муниципалитету.

- Мы полностью прекратили деятельность в трех районах, у нас осталось семь котельных в Белозерском и одна в селе Медведское Щучанского района, - поясняет Бычков. - Практически все наши работники перешли в муниципальные предприятия. Оборудование осталось на своем месте. Так что внешне вроде бы ничего не изменилось. Но на самом деле вопрос передачи имущества завис: оценка не проведена, договоры аренды пока ни с кем не подписаны. И это тревожит.

По словам топ-менеджера, в теплоэнергетике сейчас идет самая настоящая национализация. Если раньше бизнес буквально зазывали в эту сферу и в ней было интересно работать, то сейчас пошел обратный процесс. Все частные операторы, у которых котельные на угле, вынуждены передавать свои объекты муниципалитетам - невыгодно.

- В тариф заложено в лучшем случае 2-4 процента прибыли, все зарегулировано и контролируется, - говорит Бычков. - Тем временем цены на уголь растут. В прошлом году покупали по 3100 рублей за тонну, а в этом уже по 5 тысяч. Шансов для развития бизнеса никаких. И это касается не только Курганской области, но и других регионов.

Между тем на потребителях смена поставщика тепла пока не отразилась. Как заявили "РГ" в районах, откуда ушел "Уралкотел", отопительный сезон проходит нормально, срывов нет, с имуществом вопрос тоже решается.

Если раньше бизнес буквально зазывали в сферу ЖКХ и в ней было интересно работать, то сейчас пошел обратный процесс

- Мы заключили с компанией договор аренды оборудования - пока на месяц, но впоследствии планируем его выкупить, - рассказал глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч. - Комплекс отличный, современный. Я работал в системе ЖКХ и могу это оценить. Теплоснабжением будет заниматься наш МУП "Теплотранс". Люди, которые работали у Леонида Бычкова, уже приняты туда на работу. С декабря на территории введен режим повышенной готовности, что позволяет предприятию закупать уголь без аукциона.

В администрации Альменевского района сообщили, что начали работу по оценке оборудования. Как только она будет проведена, предстоят переговоры о стоимости аренды. Напомним: ранее в районе тоже был введен режим повышенной готовности.

У бывшего поставщика тепла ситуация пока вызывает тревогу.

- На обследование нас сначала не пригласили - оценивали оборудование по фотографиям. На мой взгляд, метод странный, ведь котельная - технически сложный объект, оценивать должен специалист с профильным образованием и опытом работы. Однако ситуация меняется: на 21 января в Альменево вызвали нашего представителя, чтобы провести совместный осмотр оборудования. Надеюсь, по передаче остатков угля мы тоже договоримся, - комментирует ситуацию Леонид Бычков. - В Альменевском районе за все время нашей работы не было ни одного замечания по поводу несоблюдения температурного режима в школах, детсадах, других объектах. В районе нами реконструированы 18 котельных, частично проложены новые теплосети. Но, что дальше будет с этим оборудованием, непонятно. Через три месяца закончится отопительный сезон, и, если вопрос так и не решится, наверное, придется летом вывозить все свое имущество - это проще, чем судиться потом годами. В области работать стало невыгодно, но бизнес может "голосовать" только ногами - если вовремя успеет.

Руководители муниципалитетов подчеркнули, что по вопросу приобретения оборудования у частника они ведут консультации с правительством области: дело для местных чиновников новое, поэтому все должно быть проведено строго в рамках закона. Редакция, в свою очередь, тоже надеется на соблюдение всех норм и на то, что в результате неразберихи на коммунальном рынке не пострадают рядовые жители.

Тем временем

Очень тяжело проходит отопительный сезон в Половинском районе. По словам жителей райцентра, батареи были горячими только три недели в декабре, а после 25-го все вернулось на круги своя: в квартирах 12-16 градусов. При этом коммунальщики берут плату за услугу по полной. А деньги для села немалые.

- Я за свою "двушку" в 44 квадратных метра плачу круглый год по 3200 рублей в месяц, - рассказала "РГ" наша коллега, редактор местной газеты "Вестник района" Галина Абрамова. - Но предприятие только раз сделало скидку по оплате на 30 процентов.

По словам Галины, жители, да и сама администрация района, не раз обращались в надзорные органы. Там меры, конечно, принимают. Буквально в понедельник прокуратура сообщила редакции, что в отношении компании "Игнис" возбуждено восемь дел об административных правонарушениях: четыре на директора и столько же на юрлицо. Материалы направлены в следственный комитет. Шесть материалов рассмотрела Госжилинспекция Курганской области. Директора наказали штрафом на 500 рублей, а предприятие - на пять тысяч. Но людям от этого не легче, потому что ничего не меняется, они продолжают мерзнуть.

О ситуации в Половинском районе "РГ" тоже писала ("Обещания не греют", "Экономика Уральского округа" от 10. 11. 2021). Руководитель теплоснабжающей организации "Игнис" Никита Яско тогда пояснил, что 70 процентов проблем с отоплением в райцентре создает теплотрасса. Она в частной собственности, владелец передал ее коммунальщикам в аренду. Глава компании обещал принять меры, но пока только пишет сообщения на своей страничке в соцсетях, что на центральной котельной в очередной раз идут ремонтные работы, потребителей просят потерпеть три часа. Они терпят три месяца.

Материал подготовлен с участием информационного партнера "Российской газеты" - газеты "Вестник района" (село Половинное).