В Курганской области приостановили действие QR-кодов для посещения ТЦ

В Курганской области по решению оперштаба в связи эпидемиологической ситуации с 20 января временно приостановлено требование предъявлять QR-кодов при входе в общественные места.

Документы, подтверждающие, что человек привит, переболел или прошел ПЦР- тест не нужно показывать в столовых, кафе, магазинах, торгово-развлекательных центрах, учреждениях культуры и спорта, гостиницах, санаториях, заведениях бытовых услуг.

Послабление введено пока до 1 февраля, но уже после этой даты все может вернуться на круги своя.

При этом оперштаб рекомендовал с 19 января всем работодателям в Курганской области перевести с 24 января на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников.

Напомним, ранее региональный Роспотребнадзор сообщил, что в регионе выявлено пока только три случая заражения "омикроном", но ожидается увеличение количества больных практически в пять раз. Об этом сообщил врио директора регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев.