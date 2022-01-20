В Тюмени эвакуировали всех школьников из-за угрозы минирования

В Тюмени эвакуированы все школы. Как сообщает областной департамент образования и науки, эта мера была необходима, так как возникла внештатная ситуация - поступили сигналы о возможном минировании зданий.

До конца дня все помещения проверят силовики.

Напомним, несколько дней назад учеников в городе уже снимали экстренно с уроков и отправляли по домам также из-за сообщений о заложенных в школах бомбах. Тогда информация не подтвердилась.

Ранее стало известно, что сегодня массово эвакуируют и образовательные учреждения Челябинска. На прошлой неделе из-за угроз, присланных на электронные адреса школ, отменяли занятия и в Екатеринбурге, а также в городах Дальнего Востока.