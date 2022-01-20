Россия, КНР и Иран проводят совместное военно-морское учение

В четверг Минобороны РФ сообщило, что с 18 по 22 января в Оманском заливе (северная часть Аравийского моря) и воздушном пространстве над ним проводится российско-китайско-иранское военно-морское учение "CHIRU-2022".

В ведомстве уточнили, что ВМФ России там представляет отряд кораблей Тихоокеанского флота. Точнее, два боевых корабля - гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", - а также большой морской танкер "Борис Бутома".

"В рамках совместного с китайскими и иранскими военно-морскими силами учения предусматривается выполнение артиллерийских стрельб по морской цели, совместное тактическое маневрирование, поиск и спасение на море. Будет отработана организация досмотровых действий и освобождение судна, захваченного пиратами", - рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что после военно-морского учения "CHIRU-2Q22" отряд кораблей ТОФ продолжит переход в Средиземное море. Там совместно с силами Северного и Балтийского флотов, тихоокеанцы будут решать задачи на учении межфлотской группировки ВМФ России.

В Минобороны РФ напомнили, что 15 января отряд кораблей Балтийского и Северного флотов в составе шести больших десантных кораблей вышел из порта Балтийска и начал переход в район учения межфлотской группировки ВМФ в Средиземном море. "В настоящее время отряды кораблей находятся на переходе Северным морем", - сообщили в ведомстве.

Еще одна информация военных касается серии учений во всех зонах ответственности флотов. В Минобороны заявили, что в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности наших флотов проводится ряд военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. "Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений", - объяснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что учения охватят акватории морей, прилегающих к нашей территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Кроме того, отдельные учения адмиралы организуют в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, а также в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. "Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих", - рассказали в Минобороны.

Также в министерстве сообщили, что в четверг в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота произвела из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район, отметили в ведомстве.

Сказано также, что в расчетное время выпущенная с подлодки ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы при этом составила более 1 тысячи километров. "Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ", - сказали в Минобороны РФ.