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20.01.2022 17:04
Рубрика: Происшествия

С американского инвестора Майкла Калви сняты ограничения по выходу из дома

Текст: Михаил Фалалеев

Вторым кассационным судом общей юрисдикции сняты ограничения на выход из дома с американского инвестора Майкла Калви.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Суд приговорил американского инвестора Майкла Калви к 5,5 года условно

Как сообщили РИА Новости, таким образом судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу защиты и отменила меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Майкл Калви вместе с другими фигурантами дела инвестфонда Baring Vostok в начале августа 2021 года был приговорен Мещанским районным судом Москвы к условному сроку. Их обвинили в растрате 2,5 миллиарда рублей. Калви получил пять с половиной лет условно.

Происшествия Правосудие Суд

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