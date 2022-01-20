С американского инвестора Майкла Калви сняты ограничения по выходу из дома

Вторым кассационным судом общей юрисдикции сняты ограничения на выход из дома с американского инвестора Майкла Калви.

Как сообщили РИА Новости, таким образом судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу защиты и отменила меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Майкл Калви вместе с другими фигурантами дела инвестфонда Baring Vostok в начале августа 2021 года был приговорен Мещанским районным судом Москвы к условному сроку. Их обвинили в растрате 2,5 миллиарда рублей. Калви получил пять с половиной лет условно.