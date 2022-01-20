Сбербанк купит для сотрудников свои акции на сумму до 50 млрд рублей

В ближайшие три года Сбербанк намерен приобрести собственные акции на сумму до 50 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Покупку на Московской бирже и через внебиржевой рынок будет производить "дочка" Сбербанка - Сбербанк КИБ. Сообщается, что акции выкупаются в рамках программы долгосрочного вознаграждения работников. В кредитной организации уточнили, что эта программа была принята еще в прошлом году. В рамках ее первого цикла участниками стали более тысячи ключевых сотрудников компании - от экспертов до вице-президентов.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Сбербанк увеличил чистую прибыль в 1,7 раза - до рекордных 1,2 трлн рублей, а рентабельность капитала составила 25%. Также сообщалось, что Сбер за год выдал рекордный объем кредитов - более 20 трлн рублей.