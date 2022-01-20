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20.01.2022 21:31
Рубрика: Власть

Сенатор от Крыма: В США выработали клише по санкциям против России

Текст: Дмитрий Гончарук

Санкции Вашингтона против Москвы ударят по самим Соединенным Штатам, убежден сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Американцы выработали клише по данному вопросу. И повторяют его изо дня в день. Из уст в уста. Хотя признают сами, что озвученные ими санкции ударят и по самим США. Но при этом американцы в упор не хотят видеть, что со стороны России никакой эскалации не происходит. И не будет происходить. А эскалация происходит со стороны Украины", - сказал Цеков в интервью kp.ru.

По мнению политика, ситуация нагнетается из-за того, что украинские власти пытаются решить проблемы Донбасса вооруженным путем. При этом Киев не несет никаких репутационных потерь за то, что не выполняет Минские соглашения. "За многие годы я не слышал, чтобы кто-то на западе хоть что-то внятное сказал по этому поводу", - добавил он.

Ранее в Кремле оценили слова президента США Джо Байдена о перспективах вступления Украины в НАТО.

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