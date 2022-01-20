Сенатор от Крыма: В США выработали клише по санкциям против России

Санкции Вашингтона против Москвы ударят по самим Соединенным Штатам, убежден сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Американцы выработали клише по данному вопросу. И повторяют его изо дня в день. Из уст в уста. Хотя признают сами, что озвученные ими санкции ударят и по самим США. Но при этом американцы в упор не хотят видеть, что со стороны России никакой эскалации не происходит. И не будет происходить. А эскалация происходит со стороны Украины", - сказал Цеков в интервью kp.ru.

По мнению политика, ситуация нагнетается из-за того, что украинские власти пытаются решить проблемы Донбасса вооруженным путем. При этом Киев не несет никаких репутационных потерь за то, что не выполняет Минские соглашения. "За многие годы я не слышал, чтобы кто-то на западе хоть что-то внятное сказал по этому поводу", - добавил он.

Ранее в Кремле оценили слова президента США Джо Байдена о перспективах вступления Украины в НАТО.