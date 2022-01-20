Скульптор Рукавишников награжден орденом Александра Невского

Народный художник РФ Александр Рукавишников награжден орденом Александра Невского. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован 20 января. Рукавишников удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Александр Рукавишников родился в Москве в 1950 году в семье скульпторов Иулиана Рукавишникова и Ангелины Филипповой. Звание Народного художника РФ присвоено ему в 1995 году. Монументальные работы скульптора, помимо России, установлены в Германии, Испании, Швейцарии, Сербии и других странах. Преподает в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова.

"Александр Рукавишников - скульптор с мировым именем, третий в династии знаменитых скульпторов. Он автор блестящих памятников Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, Достоевскому, Чехову... Им создана творческая мастерская "Рукав", он очень много времени уделяет воспитанию творческой молодежи", - комментировал в июне прошлого года присуждение Рукавишникову Государственной премии за 2020 год советник президента России Владимир Толстой.