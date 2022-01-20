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20.01.2022 21:56
Рубрика: Культура

Скульптор Рукавишников награжден орденом Александра Невского

Текст: Дмитрий Гончарук

Народный художник РФ Александр Рукавишников награжден орденом Александра Невского. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован 20 января. Рукавишников удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Александр Рукавишников родился в Москве в 1950 году в семье скульпторов Иулиана Рукавишникова и Ангелины Филипповой. Звание Народного художника РФ присвоено ему в 1995 году. Монументальные работы скульптора, помимо России, установлены в Германии, Испании, Швейцарии, Сербии и других странах. Преподает в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова.

"Александр Рукавишников - скульптор с мировым именем, третий в династии знаменитых скульпторов. Он автор блестящих памятников Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, Достоевскому, Чехову... Им создана творческая мастерская "Рукав", он очень много времени уделяет воспитанию творческой молодежи", - комментировал в июне прошлого года присуждение Рукавишникову Государственной премии за 2020 год советник президента России Владимир Толстой.

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