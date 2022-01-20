Собянин: Москва готова к проведению ЭКСПО-2030

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Москва готова к проведению ЭКСПО-2030. Территория под выставку выбрана близко к Внуково.

"Во Внуково приходит у нас метрополитен, так что у нас будет еще и городское метро, и МЦД, и Киевка (Киевское шоссе). Аэропорт рядом. То есть, приближение инфраструктуры, это будет самая комфортная история", - рассказал Собянин.

Он отметил, что конкуренция очень большая, но Москва будет бороться. "У нас есть опыт работы и по подготовке к Олимпиаде, и к чемпионату мира, который прошел, в том числе и в Москве. Отзывы самые хорошие. Инфраструктура Москвы готова", - сказал Собянин.