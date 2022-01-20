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20 января 2022 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 19 января 2022 года № 19 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 573 "О приостановлении действия подпункта 2.1.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 573 "О приостановлении действия подпункта 21.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", заменив в абзаце первом слова "по 20 января 2022 года включительно" словами "по 31 января 2022 года включительно".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Давыдова Д.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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