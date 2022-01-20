2021 год продолжил череду температурных рекордов

Минувший год вошел в число семи самых теплых лет за всю 100-летнюю историю наблюдений, говорится в заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Почти 50 градусов Цельсия в Канаде, наводнения в Азии и Европе, засухи в Африке и Южной Америке: последствия глобального потепления ощущаются во всем мире. С 2015 года стало жарче, чем когда-либо: в тройке знойных лидеров - 2016, 2019 и 2020 годы.

ВМО использует данные шести ведущих учреждений в качестве основы для своих статистических данных о самых теплых годах. К ним относятся американское агентство по климату NOAA и служба ЕС по изменению климата Copernicus. NOAA оценило 2021 год как шестой самый теплый год.

Средняя глобальная температура в прошлом году "была примерно на 1,11 (плюс-минус 0,13) градуса Цельсия выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов", 2021 год стал седьмым подряд годом (2015-2021), когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1°C".

Однако, по данным ВМО, по сравнению с предыдущими знойными 2016, 2019 и 2020 годами прошедший 2021 был не таким жарким. Одна из причин - действие природного феномена Ла-Нинья ("Малышка"). Ла-Нинья регулярно возникает в южной части Тихого океана: восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. Это погодное явление происходит каждые несколько лет, вызывая аномальное охлаждение верхних слоев воды в центральной и восточной частях Тихого океана. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, что вызывает охлаждение поверхности океана, и в регионе наступает похолодание. Средняя глобальная температура также падает. Так было и в 2021 году. И хотя средняя глобальная температура временно снизилась из-за Ла-Нинья 2020-2022 годов, по данным ВМО, 2021 год все равно стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений.

"Следующие один за другим явления Ла-Нинья означают, что потепление в 2021 году было относительно менее выраженным по сравнению с последними годами. Несмотря на это, 2021 год все равно был теплее, чем предыдущие годы, находившиеся под влиянием Ла-Нинья. Общее долгосрочное потепление в результате роста концентрации парниковых газов сейчас намного значительнее, чем колебания от года к году глобальных средних температур, вызванные естественными климатическими факторами", - прокомментировал результаты исследования генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата, вероятно, сохранятся из-за "рекордно высокой концентрации парниковых газов в атмосфере", говорится в заявлении ВМО. Таалес напомнил о рекордной температуре около 50°C градусов в Канаде, смертоносных наводнениях в Азии и Европе и засухах в некоторых частях Африки и Южной Америки. "Воздействие изменения климата и опасных погодных явлений оказало судьбоносное и разрушительное воздействие на сообщества на всех континентах", - сказал профессор Таалас.