Токио обновил рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

Японские специалисты фиксируют резкий рост распространения коронавируса в Токио.

Так, 20 января среди жителей японской столицы было выявлено более 8,6 тыс. новых инфицированных COVID-19, передает телерадиокомпания NHK. Это рекордно высокий показатель за весь период пандемии.

Напомним, что 19 января кабинет министров Японии принял официальное решение усилить антиковидные ограничения в 13 регионах страны. В указанный список попал и Токио. До этого аналогичные меры были введены в трех других префектурах в южной части японского архипелага.