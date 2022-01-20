В Бресте пройдет вечер памяти дирижера Валерия Халилова

На берегах Буга, в Брестском общественно-культурном центре собирает друзей торжественный вечер "Марш мужества", посвященный 70-летию главного хормейстера ансамбля Александрова, народного артиста России Валерия Халилова. Он состоится в ближайшую субботу, 22 января, информирует Российский центр науки и культуры.

Сразу четыре городских музыкальных коллектива примут участие в творческом марафоне, сообщает на сайте центра, напоминая, что он проводится уже во второй раз в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.

Знаменитые мелодии прославленного ансамбля исполнят городской духовой оркестр под управлением Валерия Коваля, 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского и оркестр внутренних войск МВД Беларуси.

"Программа концерта, рассчитанная на полтора часа, составлена из произведений российского маэстро. В ней прозвучат марши, песни, романсы, в том числе в исполнении солистов. Восемь композиций исполнит сводный оркестр, когда на сцене одновременно будут находиться 70 музыкантов. Это должно быть мощное зрелище", - рассказал художественный руководитель и главный дирижер проекта, однокурсник Халилова полковник Валерий Коваль.

Народный артист России, художественный руководитель и дирижер Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе под Сочи. Тогда самолет Минобороны России направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста ансамбля, девять представителей российских телевизионных компаний, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Следует добавить, что мероприятия фестиваля проходят с 17 по 30 января более чем в 40 городах Союзного государства, ближнего и дальнего зарубежья.