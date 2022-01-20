В ЦБ рассказали о будущем наличных денег в России

Согласно прогнозу, который дал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, россияне вряд ли потеряют интерес к наличным деньгам в ближайшие годы. Об этом он сообщил в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.

"Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы нет, ничего им не грозит", - сказал Алексеев, чьи слова передает ТАСС. При этом представитель регулятора уточнил, что сохраняется спрос не только на банкноты, но и на монеты. В этой связи Михаил Алексеев не исключил, что ЦБ активизирует выпуск банкнот с небольшим номиналом, например, 10 рублей. "Может быть, мы даже активизируем выпуск банкнот низких номиналов, 10 рублей, скажем. Потому что эти банкноты в баночку не положишь, и они активно обращаются", - подчеркнул он.

Ранее сегодня ЦБ предложил запретить почти все операции с криптовалютами в нашей стране. Остается только возможность их покупать и продавать на зарубежных платформах и, соответственно, владеть ими. При этом регулятор отмечает, что распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности.