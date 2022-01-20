В Минске назвали дату проведения республиканского референдума по Конституции

Общенациональный референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля текущего года. Это следует из опубликованного 20 января указа Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента РБ.

Документом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Кроме того, информирует администрация главы государства, выносимые на республиканский референдум изменения и дополнения в Основной закон, прилагаются к данному указу.

С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через десять дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.

В этот же день председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко подтвердил БЕЛТА, что Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов готова к его проведению. Он уточнил, что на 21 января уже намечено заседание комиссии. "Готовы методические рекомендации, подготовлены все информационные материалы", - уточнил Карпенко.