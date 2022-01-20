В ПФР напомнили, кто из россиян имеет право на выплату в 1200 рублей

Пенсионный фонд РФ (ПФР) на своей странице в Facebook напомнил, кому из россиян положен набор социальных услуг. В ведомстве уточнили, что граждане могут получить деньги вместо услуги, сумма составляет 1211 рублей в месяц.

"Право на набор социальных услуг имеют инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, пострадавшие от радиационных аварий, Герои социалистического труда, Герои труда РФ, Герои Советского Союза и РФ", - говорится в сообщении.

Набор включает рецептурные лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Также в него входят путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. По данным ПФР, с 1 февраля 2021 года сумма набора составляет 1211 рублей в месяц. Получать набор социальных услуг можно либо в натуральной форме, либо в денежном эквиваленте. При этом изменить форму получения услуг можно до 1 октября.

Ранее стало известно, что единовременную выплату по беременности и родам теперь можно оформить в Пенсионном фонде РФ. Это касается женщин, которые не работали до момента беременности. Такая выплата предоставляется неработающим женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а также неработающим женщинам, усыновившим ребенка в возрасте до 3 месяцев.