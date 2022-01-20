В России запатентовали новую Opel Mokka

Концерн Stellantis оформил в России патенты на дизайн субкомпактного кроссовера Mokka второго поколения, информация об этом содержится в свежей выгрузке базы данных Федерального института промышленной собственности.

Напомним, Opel Mokka новой генерации выпустили в 2020 году, машина опирается на платформу PSA Peugeot-Citroen CMP, которая также используется для малолитражек Opel Corsa и Peugeot 208, кроссоверов Peugeot 2008 и DS3 Crossback.

Габаритная длина модели - 4155 мм, колесная база 2557 мм, то есть Mokka II по размерам является аналогом Lada Xray.

Новая Mokka в Евросоюзе предлагается с гаммой ДВС, а также с чисто электрической силовой установкой.

Линейку бензиновых двигателей составляет 1,2-литровый турбо мощностью 100 или 130 л.с. Любителям дизелей адресуется 1,5-литровый турбо мощностью 110 л.с. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, для бензинового 130-сильного мотора доступен еще и 8-ступенчатый "автомат".

Электрическая версия именуется Mokka-e, она оснащается мотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и литий-ионной батареей емкостью 50 кВт*ч, запаса хода на одной зарядке такой машине хватит на 324 км.

Привод у Mokka II - только передний, полный не предусмотрен в принципе.

Оформление патентов на эту модель может свидетельствовать о планах Stellantis вывести Opel Mokka II на российский рынок. По неофициальной информации, субкомпактный кроссовер начнут предлагать в РФ через год-два.