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20.01.2022 09:00
Рубрика: Видео

Видео: карма настигла очередного автохама

Текст: Вадим Давыденко

"Не рой яму другому - сам в ней окажешься". Эта старая истина исправно действует как вообще по жизни, так, в частности, и на дороге. И водителям, грубо нарушающим права других участников движения, стоит об этом помнить. Беспристрастная карма обязательно вернет должок автохаму в виде ДТП или наказания от дорожной полиции.

Фото: скриншот с vk.com/glavdoroga
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Теперь эту горькую истину усвоил и польский автомобилист, решивший проучить водителя междугородного автобуса. Разозлившись, что ему не уступили ряд при перестроении со второстепенной дороги, гордый пан водитель догнал обидчика, подрезал и начал снижать скорость, заставляя остановиться для мужского разговора.

И когда он уже предвкушал, как выскажет оппоненту свое гневное "фи", произошло ужасное. Пролетавший по соседней полосе грузовик снес переднюю дверь машины разгневанного пана. Не отломал начисто, к счастью, но деформировал так, что без ремонта, вернее, полной замены, уже не обойтись.

Смена мимики на лице автохама показательна: миг назад он пылал праведным гневом и готовился жечь глаголом всех и вся, и вот он - растерян, расстроен, сконфужен и пытается унять дрожь в коленях. А если бы он успел выйти на миг раньше и принял бы на себя удар грузовика?

Когда во дворе осталось последнее место. Лихач исполнил эффектный кувырок
#видео