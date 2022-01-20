Видео: карма настигла очередного автохама

"Не рой яму другому - сам в ней окажешься". Эта старая истина исправно действует как вообще по жизни, так, в частности, и на дороге. И водителям, грубо нарушающим права других участников движения, стоит об этом помнить. Беспристрастная карма обязательно вернет должок автохаму в виде ДТП или наказания от дорожной полиции.

Теперь эту горькую истину усвоил и польский автомобилист, решивший проучить водителя междугородного автобуса. Разозлившись, что ему не уступили ряд при перестроении со второстепенной дороги, гордый пан водитель догнал обидчика, подрезал и начал снижать скорость, заставляя остановиться для мужского разговора.

И когда он уже предвкушал, как выскажет оппоненту свое гневное "фи", произошло ужасное. Пролетавший по соседней полосе грузовик снес переднюю дверь машины разгневанного пана. Не отломал начисто, к счастью, но деформировал так, что без ремонта, вернее, полной замены, уже не обойтись.

Смена мимики на лице автохама показательна: миг назад он пылал праведным гневом и готовился жечь глаголом всех и вся, и вот он - растерян, расстроен, сконфужен и пытается унять дрожь в коленях. А если бы он успел выйти на миг раньше и принял бы на себя удар грузовика?