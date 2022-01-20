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20.01.2022 16:02
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen внезапно вернул на рынок электрический хэтчбек

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen вернул в свою гамму в Европе недорогой субкомпактный электромобиль e-Up, об этом сообщает немецкое издание Golem.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Новые заказы на e-Up дилеры не принимали более года - производитель просто не успевал отгружать машину покупателям. Вновь продажи модели возобновятся в середине февраля 2022 года.

В Германии цена на e-Up с учетом госсубсидии на покупку электромобиля составит 16 930 евро (1 470 000 рублей).

В разговоре с Golem представитель Volkswagen подчеркнул, что e-Up не является убыточным продуктом для концерна.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванный источник сообщали, что с каждого проданного e-Up производитель теряет 4000-5000 евро.

По итогам 2021 года в ФРГ продали 30 797 e-Up!, модель заняла второе место в рейтинге самых популярных новых электромобилей. Первая строчка за Tesla Model 3 (35 262 проданных машин), тройку лучший замыкает Volkswagen ID.3 (26 693 ед.).

e-Up! - это пятидверная модель длиной чуть более 3,5 м. Она оснащена установленным на задней оси электромотором мощностью 61 кВт (83 л.с.) и литий-ионной батарей емкостью 36,8 кВт*ч. Запас хода на одном заряде батареи - до 258 км.

#Volkswagen