Volkswagen внезапно вернул на рынок электрический хэтчбек

Volkswagen вернул в свою гамму в Европе недорогой субкомпактный электромобиль e-Up, об этом сообщает немецкое издание Golem.

Новые заказы на e-Up дилеры не принимали более года - производитель просто не успевал отгружать машину покупателям. Вновь продажи модели возобновятся в середине февраля 2022 года.

В Германии цена на e-Up с учетом госсубсидии на покупку электромобиля составит 16 930 евро (1 470 000 рублей).

В разговоре с Golem представитель Volkswagen подчеркнул, что e-Up не является убыточным продуктом для концерна.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванный источник сообщали, что с каждого проданного e-Up производитель теряет 4000-5000 евро.

По итогам 2021 года в ФРГ продали 30 797 e-Up!, модель заняла второе место в рейтинге самых популярных новых электромобилей. Первая строчка за Tesla Model 3 (35 262 проданных машин), тройку лучший замыкает Volkswagen ID.3 (26 693 ед.).

e-Up! - это пятидверная модель длиной чуть более 3,5 м. Она оснащена установленным на задней оси электромотором мощностью 61 кВт (83 л.с.) и литий-ионной батарей емкостью 36,8 кВт*ч. Запас хода на одном заряде батареи - до 258 км.