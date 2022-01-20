За четыре года в России отозвали почти 7 млн автомобилей

Начиная с 2017 года в России под отзывы попало свыше 6,8 миллиона автомобилей. Это составляет порядка 16 процентов отечественного парка транспортных средств.

Такие данные публикует Росстандарт. Точное количество автомобилей, попавших под различные отзывные кампании - 6 838 301. В ведомстве отметили тенденцию к снижению числа отзываемых производителями машин. В 2019 году было отозвано 649 594 автомобиля, в 2020 - 648 965, а в минувшем году - 325 945.

- Одной из причин этого является эффективность надзорных мероприятий на рынке, в том числе запущенной Росстандартом с 2018 года программы по натурным испытаниям автомобильной техники (всего на текущий момент проведены испытания 34 единиц автомобильной техники) и повышения возможности дистанционного контроля на рынке благодаря системе оформления ОТТС (одобрение типа транспортного средства - прим. Ред.) в электронном виде в связке с системой электронных паспортов транспортных средств. Эти мероприятия привели к более ответственному подходу автопроизводителей к вопросам конструирования техники, соблюдения технологии ее производства и выбора поставщиков компонентов, - пояснили в пресс-службе Росстандарта.

Заместитель руководителя ведомства Алексей Кулешов подчеркнул, что цифры по отзывным программам свидетельствуют о формировании в России современного клиентоориентированного авторынка.