Захарова: РФ и Беларусь вынуждены реагировать на наращивание сил НАТО у общих границ

Польша, Литва и Украина демонстративно стягивают военную технику и вооруженных силовиков к общей границе Союзного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва разделяет беспокойство белорусских коллег по поводу такого наращивания военного присутствия НАТО вдоль внешних рубежей Беларуси.

На брифинге Захарова подчеркнула, что на происходящее Москва и Минск вынуждены адекватно реагировать. В частности, путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, а также учений.

Так, уже в феврале пройдет совместное учение "Союзная решимость-2022". На территорию Беларуси уже начали прибывать подразделения из состава ВС РФ.