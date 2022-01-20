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20.01.2022 12:25
Рубрика: Власть

Захарова: РФ и Беларусь вынуждены реагировать на наращивание сил НАТО у общих границ

Польша, Литва и Украина демонстративно стягивают военную технику и вооруженных силовиков к общей границе Союзного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Минобороны РФ/ ТАСС
Первые подразделения Вооруженных сил России прибыли в Беларусь

Дипломат отметила, что Москва разделяет беспокойство белорусских коллег по поводу такого наращивания военного присутствия НАТО вдоль внешних рубежей Беларуси.

На брифинге Захарова подчеркнула, что на происходящее Москва и Минск вынуждены адекватно реагировать. В частности, путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, а также учений.

Так, уже в феврале пройдет совместное учение "Союзная решимость-2022". На территорию Беларуси уже начали прибывать подразделения из состава ВС РФ.

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