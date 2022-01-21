Актриса Любовь Толкалина рассказала о пережитом в детстве насилии

Рекламируя новый многосерийный проект со своим участием, триллер "Бег улиток", актриса Любовь Толкалина сделала в своем Instagram шокирующее признание, сообщив, что пережила в детстве сексуальное насилие.

"Мы сделали красивый, честный, сильный, тёмный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей - что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие", - пишет 43-летняя артистка.

Далее она уточняет, что у нее в шоу был личный интерес - через своего персонажа разобраться, "действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого либо участия мужчины в основе своей имеет травму".

"Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной. С великолепной актрисой Дарьей Урсуляк", - пояснила Толкалина.

Любовь Толкалина родилась в 1978 году в деревне Рязанской области в семье скорняка, наполовину она мокша. Активно занималась спортом. Сниматься начала в середине 90-х: "Марш Турецкого", "Антикиллер", "Консервы", Happy End - фильмография очень обширна.

С 1996 по 2009-й состояла в отношениях с Егором Кончаловским. После были романы с актером Манучаровым (Андрей Разин в байопике "Ласкового мая" 2009-го) и британским композитором Саймоном Бассом (сотрудничал с Гребенщиковым, Лукасом, Мэттом Грейнингом).