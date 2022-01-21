Указ губернатора Архангельской области от 21 января 2022 года № 4-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 21 января 2022 г. № 4-у





Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) в пункте 21.2:

а) в подпункте 1:

абзац первый после слов "исполнительным органам государственной власти Архангельской области" дополнить словами "и иным государственным органам Архангельской области";

дополнить новым подпунктом "в" следующего содержания:

"в) с 24 января 2022 года осуществить перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации не менее 30 процентов государственных гражданских служащих и работников соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области и иных государственных органов Архангельской области, муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, работников государственных учреждений и унитарных предприятий Архангельской области, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований Архангельской области.

Положения настоящего подпункта не распространяются на государственные медицинские организации Архангельской области.";

б) подпункт 2 дополнить новым подпунктом "г" следующего содержания:

"г) с 24 января 2022 года осуществить перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации не менее 30 процентов работников;";

2) пункт 41 исключить;

3) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 5 слова "режиме работы в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта," исключить.

2. В указе Губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области":

1) подпункты 3 и 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить с 24 января 2022 года перевод на дистанционную профессиональную служебную деятельность (трудовую деятельность) не менее 30 процентов государственных гражданских служащих и работников соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области;

4) до 24 января 2022 года направить в департамент государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области сведения о численности государственных гражданских служащих и работников соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области, осуществляющих профессиональную служебную деятельность (трудовую деятельность) дистанционно.";

2) в пункте 3:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить с 24 января 2022 года перевод на дистанционную профессиональную служебную деятельность (трудовую деятельность) не менее 30 процентов муниципальных служащих и иных работников соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.";

б) подпункт 4 исключить;

3) пункты 51 и 52 исключить.







