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21.01.2022 12:02
Рубрика: Легковые авто

Автоэксперты проверили, стоит ли тратиться на зимние дворники

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разброс цен на стеклоочистители впечатляет. Гарантирует ли высокая стоимость хорошую эффективность и долговечность дворников?

Фото: iStock
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На этот вопрос попытались ответить эксперты "За Рулем". В чем преимущества зимних щеток? Главное их достоинство - герметичный чехол, который защищает всю конструкцию от замерзания: благодаря ему дворник не задубеет и не превратится в скребок. Минусы тоже есть, и существенные. Зимние дворники плохо справляются с задачей одинаково хорошо чистить стекло при любой скорости движения.

Испытания пяти различных зимних стеклоочистителей с шестикратным разбросом цен показали, что все экземпляры ведут себя примерно одинаково. Из-за чехлов щетки быстро наполнились влагой и потеряли подвижность.

А насколько эффективны дворники с электроподогревом? Эксперты протестировали несколько вариантов и выяснили, что даже при небольшом минусе на улице эта опция не позволяет быстро освободить примерзшие щетки. Так что заявленными свойствами эти стеклоочистители не обладают: тратиться на них смысла нет.

Автопроизводители, к слову, в один голос рекомендуют использовать штатные дворники. Советов приобретать специальные зимние варианты автоэксперты не услышали.