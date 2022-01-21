Блогеры раскрыли тайну странных пластиковых накладок на Volkswagen Golf

Volkswagen Golf восьмого поколения в спортивных версиях GTI и R в Северную Америку поставляют со странными и едва заметными пластиковыми наклейками над колесными нишами, которые, кажется, не несут никакой функции и уж точно не улучшают экстерьер. Производитель не объяснял, зачем они нужны, однако тайну раскрыли блогеры.

Оказывается, в большинстве штатов США действуют региональные законы, которые прямо запрещают шинам торчать из-под крыльев. Это сделано во имя безопасности дорожного движения, поскольку колеса могут поднимать грязь или мусор, представляющие опасность для едущих позади автомобилей.

На Golf версий GTI и R Volkswagen устанавливает 19-дюймовые низкопрофильные покрышки шириной 235 мм - они слегка выпирают за колесные арки.

Чтобы не конфликтовать с регуляторами в США, компания в спортивных машинах для американского рынка внедрила как раз эти самые пластиковые наклейки - вроде бы формальность, но уже лишает возможности придраться к конструкции автомобиля, ведь крайними точками при измерении ширины становятся не колеса, а эти малозаметные расширители. Если бы их не было, Volkswagen не смог бы получить разрешение на продажу Golf R и GTI в Штатах, пишет tiremeetsroad.com. Наклейки являются частью крыльев.

Заметим, что в Golf GTI и R для Европы таких накладок нет.