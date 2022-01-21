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21.01.2022 14:22
Рубрика: Экономика

ЦБ продлил поддержку льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Текст: Алексей Рыбин

Банк России продлил действие поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, пострадавшего от мер по борьбе с пандемией. Как сообщает пресс-служба регулятора, действие механизма возобновится с 24 января.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В рамках поддержки банки-участники программы смогут привлечь кредиты Центробанка под 4% годовых на срок до 1,5 лет, чтобы затем предоставить их малому и среднему бизнесу по ставке не более 8,5% или снизить им ставку до этого уровня по ранее предоставленным ссудам.

"Это решение позволит кредитным организациям, участвующим в указанном механизме, удовлетворить запросы субъектов МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце 2021 года в связи с высокой загрузкой в этот период", - сообщает регулятор.

Также в ЦБ надеются, что эта мера окажет дополнительную поддержку предпринимателям в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Банк России будет предоставлять льготные кредиты до 31 марта 2022 года включительно.

В октябре ЦБ в рамках реализации этого механизма выделил банкам 60 млрд рублей. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 30 декабря 2021 года.

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