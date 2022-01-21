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21 января 2022 г.

Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 20 января 2022 года № 22 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе от 17 января 2022 года, в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле после слов "20 октября 2021 года" дополнить словами ",17 января 2022 года";

2) в части 1.1 слова "сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, повторной вакцинации, переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, либо имеющих" исключить.

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин



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