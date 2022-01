В янтаре найдены цветки исчезнувшего вида возрастом 20 миллионов лет

Новый вид исчезнувших растений описали ученые из Университета штата Орегон. Цветки застыли в пяти отдельных кусках янтаря, извлеченных из шахты в Доминиканской Республике.

Как показало исследование, опубликованное в Journal of the Botanical Research Institute of Texas, растениям от 20 до 30 миллионов лет. Их определили в вид Salpinganthium hispaniolanum из семейства Fabaceae.

Ученых поразило растение своими раскидистыми чашелистиками (зеленые листья чашечки цветка), лепестками и тычинками. Предположительно, цветки были белого, желтого или розового цвета.

Отмечено, что близкородственное пурпурное дерево продолжает расти вдоль рек в тропических лесах Центральной и Южной Америки, особенно в бассейне Амазонки. Сама окаменелость родом с карибского острова Гаити.

О причине исчезновения ученым приходится только догадываться. Возможно, растение могло стать жертвой уникальных биологических или физических событий, таких как потеря опылителя, присутствие патогена или климатические изменения, которые уничтожили популяции на всем их ареале.