Домашних животных предлагается маркировать наравне с сельскохозяйственными

Любое домашнее животное должно будет пройти регистрацию и иметь на теле метку, которая позволит установить его хозяина.

Обязательную маркировку домашних животных минсельхоз планирует прописать в законопроекте, который сейчас рассматривается в Госдуме. Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, такое поручение минсельхозу было дано по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным еще 15 мая 2021 года.

В ведомстве не уточнили, на каких именно домашних животных предполагается распространить маркировку. Но ранее планировалось маркировать почти всех животных, принадлежащих человеку, - от кошек и собак до северных оленей.

Сейчас законопроект предусматривает маркировку только сельскохозяйственных животных. Власти неоднократно поясняли, что маркировка позволит купировать болезни животных. Если доработанный законопроект примут, то он может вступить в силу с 1 сентября 2022 года. При этом учет животных, подлежащих маркированию, будет вестись не ранее чем с 1 марта 2023 года, отметили в минсельхозе.

На животное предполагалось оформлять ветеринарный паспорт, куда будет заноситься идентификационный номер, которым промаркирован питомец. Паспорт в бумажном виде должен будет храниться у хозяина, а в электронном он будет передан в единую информационную систему. Сам учет животных в информационной системе предлагалось вести бесплатно.

Вариантов для маркировки животного несколько. Среди них - клеймо-татуировка. Такие уже есть у собак, чьи владельцы состоят в кинологических ассоциациях. Другой вариант - бирка на ухо. Такие можно увидеть у бездомных собак. Но самый надежный вариант - инъекционно введенный в холку чип. Микрочипы для животных представляют собой микросхему, которая находится внутри оболочки и активизируется в момент сканирования при определенной частоте. В микрочип запрограммирован индивидуальный 15-значный цифровой код, действующий на протяжении всей жизни животного. Сам чип со шприцем стоит недорого - 100-150 рублей. И сделать укол в холку может в принципе каждый владелец животного. Но основная задача - внести данные чипа в общую базу данных промаркированных домашних животных, которая должна быть создана. И тут уже без похода в ветеринарную клинику не обойтись. Сейчас подобная услуга стоит в среднем 1000-1500 рублей.

Только за новогодние праздники в стране потерялись несколько десятков тысяч животных, вернуть их хозяевам можно, если у животного есть маркировка

Проверять чипы будут в ветклиниках, при перевозке животных на самолетах или поездах, а также в случае нападения зверя на человека. В общем, во всех ситуациях, когда надо предъявить ветеринарные документы. Ходить по улицам, проверять чипы или еще каким-то образом контролировать, пройдена ли регистрация, никто не будет, рассказал "Российской газете" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Только за новогодние праздники, испугавшись фейерверков и хлопушек, в стране потерялись несколько десятков тысяч животных, - отметил он. - Вернуть их хозяевам можно только, если у животного есть маркировка".

Она же позволит установить и владельцев собак, проявляющих агрессию к людям. Сейчас их хозяева зачастую просто отказываются признавать своих питомцев, покусавших прохожих, добавил Бурматов.

Одновременно проще будет найти хозяев выброшенных на улице животных и привлечь их к ответственности: доказать, что кот домашний средней пушистости прежде жил в квартире N101, сейчас просто невозможно. Метка же позволит точно установить, где животное обитало раньше, и оштрафовать нерадивого бывшего владельца. Штраф может составить несколько десятков тысяч рублей.