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21.01.2022 15:05
Рубрика: Экономика

ФАС разъяснила идею поправок по изъятию долей иностранных инвесторов

Текст: Михаил Загайнов
Предложенные Федеральной антимонопольной службой поправки в законодательство об иностранных инвестициях, которые предполагают возможность изъятия долей иностранцев, направлены на устранение правовой неопределенности и затронут лишь 5% инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве отмечают, что новые правила коснутся только случаев нарушения законодательства, когда недобросовестные иностранные инвесторы незаконно приобрели имущество стратегического общества или долю в нем.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Согласно действующему Закону об иностранных инвестициях, если сделка ничтожна, суд применяет последствия ее недействительности в соответствии с ГК РФ. Суд может взыскать в доход государства все полученное по таким сделкам сторонами, действовавшими умышленно. ФАС выявила случаи невозможности применения такого положения. Первым случаем невозможности возврата акций (имущества) являются ситуации, когда продавцы (иностранные инвесторы) по сделке прекратили свою деятельность. Вторым таким случаем считается не отвечающий интересам национальной и экономической безопасности возврат акций (имущества) продавцу (инвестору)", - пояснили в ФАС.

В ведомстве добавили, что поправки коснутся только тех сфер, которые имеют стратегическое значение для обороны и безопасности государства. Речь идет о предприятиях ОПК, недропользования, портов, добычи водных биоресурсов и других отраслей.

"Привлечение иностранных инвестиций, как и любых инвестиций, продолжает оставаться ключевой задачей государства, а для добропорядочных инвесторов создаются максимально благоприятные условия". - подчеркнули в ФАС.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство ФАС

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