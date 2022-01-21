ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины “Конвасэл”

НИИ вакцин и сывороток федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию новой вакцины против коронавируса "Конвасэл". Об этом со ссылкой на госреестр лекарственных средств сообщает "Интерфакс".

Из записи следует, что заявка на регистрацию подана в пятницу, 21 января.

Данные для регистрации "Конвасэла" ФМБА направило в Минздрав еще 16 декабря. Тогда же глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что новую вакцину зарегистрируют в начале 2022 года. По ее словам, итоги 1-2 фазы клинических исследований показали, что среди привитых "Конвасэлом" заболевших коронавирусом нет.