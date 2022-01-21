Глава комитета ГД назвал условия быстрого запуска "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" реально запустить достаточно оперативно при наличии соответствующего политического решения со стороны Европы. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

Он подчеркнул, что ввести в эксплуатацию проект можно достаточно быстро, потому что "все для этого готово".

За задержкой в сертификации "Северного потока-2" стоит США, пояснил депутат. Ситуация, по его словам, осложняется тем, что европейские партнеры, к сожалению, "занимают не очень активную позицию в этом вопросе, идут на поводу из натовской солидарности".

Он также подчеркнул, что обвинения в адрес России в создании газового кризиса ангажированы. "Газпром" пока не получал от потребителей в Европе допзаявки на поставки газа.

"То есть, похоже, европейцев эта ситуация устраивает, - отметил Завальный, - газовые трейдеры в Европе на этом зарабатывают очень хорошо. Поэтому таких заявок на дополнительные объемы, насколько я знаю, не поступало".