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21.01.2022 16:48
Рубрика: Легковые авто

Из какого мусора Volkswagen построил новый электрокар. Дизайнер все объяснил

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В представленном в сентябре 2021 года концептуальном кроссовере Volkswagen ID.Life широко применены натуральные и вторично переработанные материалы, поскольку во главу угла ставилась экологичность. Об этом рассказал шеф-дизайнер Volkswagen Йозеф Кабан.

Фото: www.tiremeetsroad.com
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Для внешних кузовных панелей применен принципиально новый подход: панели капота и крыши сделаны из материала с воздушными камерами, который производен из полностью переработанных пластиковых бутылок.

В составе прозрачного лака для кузова использован натуральный краситель - древесная стружка. А также отвердитель на органической основе. Для производства шин взяли биомасло, натуральную резину и рисовую шелуху.

В салоне в качестве деревянных вставок использована стружка, которая была отбракована лесными хозяйствами. В обивке сидений можно найти микроволокно Artverlours Eco, сделанное на основе пластиковых отходов.

"ID. Life формирует первое представление о нашем будущем серийном компактном электрокаре. Мы стремились создать инновационный, экологичный и неподвластный времени автомобиль", - приводит слова Йозефа Кабана пресс-служба Volkswagen.

Серийный субкомпактный кроссовер с дизайном по мотивам концепт-кара ID.Life выйдет в 2025 году, в Евросоюзе он будет стоить 20-25 тысяч евро.

Габаритные длина, ширина, высота ID.Life составляют 4,10 м, 1,84 м и 1,60 м. Колесная база - 2,65 м. Объем багажника - 410 литров в обычном состоянии и 1285 литров при сложенных задних сиденьях.

Машина оснащена электродвигателем мощностью 172 кВт (234 л.с.), разгон 0-100 км/ч дается всего за 6,9 секунды. Мотор питает литий-ионная батарея емкостью 57 кВт*ч, запас хода на одном заряде достигает 400 км.

#Volkswagen