Качество здравоохранения в регионах оценят по итогам опроса россиян

Слабые места системы здравоохранения в регионах в период роста заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон" проанализируют по результатам исследования. Опрос россиян о работе больниц и поликлиник запустил Народный фронт, сообщили в пресс-службе общественной организации.

Отмечается, что опрос затрагивает проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди при оказании помощи заболевшим коронавирусом, в том числе - высокой стоимости тестов на определение инфекции, а также дает возможность описать другие негативные ситуации, которые при правильном планировании можно предотвратить.

Результаты опроса будут представлены президенту и в правительство.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в новую волну коронавируса, вызванную распространением штамма "омикрон", в России необходимо подготовить первичное звено здравоохранения и врачей к приему пациентов.

"Самое важное сейчас - это количество коек, которые готовы принять больных, количество врачей и правильно оказанная медицинская помощь", - сказал он.