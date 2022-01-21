Новости

Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем 11:13
Умер создатель образа Незнайки, мультипликатор Бондо Шошитаишвили 10:06
Умер актер из "Саранчи" и "Рэкетира" Толеубек Аралбай 09:39
"Бэтмен" Мэтта Ривза станет самым длинным фильмом франшизы 07:49
Вышел трейлер продолжения финального сезона "Ходячих мертвецов" 05:45

Коллега Абдулова рассказал о его отношении к внебрачному сыну

Новости
    21.01.2022, 11:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Актёр Марк Горонок, коллега Александра Абдулова по "Ленкому" в 1996-1997 годах, прокомментировал новость о том, что у народного артиста РСФСР обнаружился внебрачный 34-летний сын.

"В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: "Вот, посмотри, у меня сын растет", - приводит KP.RU слова Горонка, отметившего, что он был вынужден был признать: "мальчишка и правда на него похож".

"Хотя до того как, он фото показал, скептически отнесся к тому, что какая-то дама написала ему письмо о сыне. В то время Александр Гаврилович был просто мегапопулярен, и каждая вторая домохозяйка мечтала родить ему сына", - пояснил Горонок.

"Могу сказать, что если у них действительно одна кровь, то Александр-младший точно никогда не станет претендовать на наследство, не будет ни у кого и ничего просить. Таким был его отец, человек необыкновенно талантливый, совершенно независимый, кристально честный. Лично я хотел бы встретиться с его возможным сыном и готов это сделать в ближайшее время", - добавил он.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем

Отмечается, что из рассказа Горонка следует: к родству с мальчиком актер относился со всей серьезностью, ведь он хранил его фото в портмоне, а спустя десять лет после получения письма от матери мальчика, которого, кстати, тоже назвали Александром, показал фотографию коллеге. Однако встретиться с предполагаемым сыном Абдулов так и не решился.

Как сообщалось ранее, мать родившегося в 1987 году Александра Ольга Коваль познакомилась с Абуловым в 1986 году на Украине, где знаменитый артист снимался в "Десяти негритятах". Тогда Абдулов был официально женат на актрисе Ирине Алферовой. На письма Ольги он не отвечал, рассказал Александр Коваль. Последнее письмо она отправила, когда ребёнку было два года. К нему женщина прикрепила фотографию. "Этот снимок он сохранил, как теперь мы все знаем, но маме так и не написал, так и не позвонил..." - говорит Коваль. Обнаружили фотографию в конце прошлого года.

Александр Абдулов умер в 2008 году от рака легких в возрасте 54 лет.

Новости

Фото: найден внебрачный сын Александра Абдулова 20.01.2022
Умер актер из "Красной палатки" Харди Крюгер 20.01.2022
Вышел первый трейлер драмы "Капитан Волкогонов бежал" 20.01.2022
Худрук "Современника" Виктор Рыжаков заразился "омикроном" 20.01.2022
⧣ Россия
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом 20.01.2022
СМИ: Худрук "Современника" Рыжаков повторно госпитализирован с COVID 20.01.2022
Умер режиссер спектакля "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Евгений Арье 20.01.2022
⧣ фото
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 19.01.2022
Норвежский фотограф не принял извинений за постер к "Елкам 8" 17.01.2022
Актриса Лесли Грейс впервые показала себя в образе Бэтгерл 15.01.2022
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
В Москве госпитализировали звезду "Курьера" Федора Дунаевского 18.01.2022
Умер режиссер "Прелюдии судьбы" Сергей Лисецкий 17.01.2022