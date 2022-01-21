Коллега Абдулова рассказал о его отношении к внебрачному сыну

Актёр Марк Горонок, коллега Александра Абдулова по "Ленкому" в 1996-1997 годах, прокомментировал новость о том, что у народного артиста РСФСР обнаружился внебрачный 34-летний сын.

"В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: "Вот, посмотри, у меня сын растет", - приводит KP.RU слова Горонка, отметившего, что он был вынужден был признать: "мальчишка и правда на него похож".

"Хотя до того как, он фото показал, скептически отнесся к тому, что какая-то дама написала ему письмо о сыне. В то время Александр Гаврилович был просто мегапопулярен, и каждая вторая домохозяйка мечтала родить ему сына", - пояснил Горонок.

Друг Абдулова рассказал о предполагаемом внебрачном сыне актера: «Фото мальчика он носил в портмоне»



Впервые снимок карапуза, которого сам Абдулов называл сыном, Марк Горонок увидел в 97-м году https://t.co/4NCWM7Gqks pic.twitter.com/YLGoDIAP7J — @kpru (@kpru) January 20, 2022

"Могу сказать, что если у них действительно одна кровь, то Александр-младший точно никогда не станет претендовать на наследство, не будет ни у кого и ничего просить. Таким был его отец, человек необыкновенно талантливый, совершенно независимый, кристально честный. Лично я хотел бы встретиться с его возможным сыном и готов это сделать в ближайшее время", - добавил он.

Отмечается, что из рассказа Горонка следует: к родству с мальчиком актер относился со всей серьезностью, ведь он хранил его фото в портмоне, а спустя десять лет после получения письма от матери мальчика, которого, кстати, тоже назвали Александром, показал фотографию коллеге. Однако встретиться с предполагаемым сыном Абдулов так и не решился.

Как сообщалось ранее, мать родившегося в 1987 году Александра Ольга Коваль познакомилась с Абуловым в 1986 году на Украине, где знаменитый артист снимался в "Десяти негритятах". Тогда Абдулов был официально женат на актрисе Ирине Алферовой. На письма Ольги он не отвечал, рассказал Александр Коваль. Последнее письмо она отправила, когда ребёнку было два года. К нему женщина прикрепила фотографию. "Этот снимок он сохранил, как теперь мы все знаем, но маме так и не написал, так и не позвонил..." - говорит Коваль. Обнаружили фотографию в конце прошлого года.

Александр Абдулов умер в 2008 году от рака легких в возрасте 54 лет.