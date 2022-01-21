Корабли РФ, Ирана и Китая отработали в Оманском заливе противодействие пиратам

В Аравийском море корабли России, Ирана и Китая отработали организацию спасения на море и противодействие морскому пиратству. Совместные действия отрабатывались в ходе военно-морского учения CHIRU-2022. Об этом рассказали в Минобороны России.

Там отметили, что маневры проводились в Оманском заливе, на севере Аравийского моря и в воздушном пространстве над ним. От России в тренировках принимали участие корабли Тихоокеанского флота: гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Всего на учениях было задействовано 14 боевых кораблей и вспомогательных судов.

Корабли ВМФ России совместного с китайскими и иранскими военно-морскими силами провели артиллерийские стрельбы по морской цели. Кроме того, моряки провели совместное тактическое маневрирование и отработали задачи по поиску и спасению на море. "В финальной части учения отрабатывались практические навыки в проведении досмотра и освобождении условно захваченного пиратами судна", - рассказали в военном ведомстве.

После завершения учения корабли Тихоокеанского флота продолжат свой дальний поход.