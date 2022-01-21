Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 января 2022 года № 11-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Учитывая ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вызванного новым штаммом "омикрон":

1. С 24.01.2022 проводить официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса; календарные матчи, проводимые профессиональными спортивными клубами, профессиональными спортивными лигами на территории Кемеровской области - Кузбасса, без привлечения зрителей.

2. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности подготовиться:

к переводу с 01.02.2022 на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, домах для престарелых и инвалидов, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка, детских домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями;

к приостановлению с 01.02.2022 деятельности отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания.

Действие настоящего пункта распространяется на индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания.

3. Министерству социальной защиты населения Кузбасса, Министерству здравоохранения Кузбасса обеспечить контроль за исполнением пункта 2 настоящего распоряжения.

4. Руководителям общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

4.1. Обеспечить "входные фильтры" с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные стационарные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

4.2. Подготовиться к организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

5. Министерству образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.) совместно с главами муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

5.1. Обеспечить контроль за исполнением пункта 4 настоящего распоряжения.

5.2. Провести проверку использования в подведомственных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного образования бесконтактных стационарных термометров при осуществлении "входных фильтров".

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

6.1. Обеспечить "входные фильтры" с обязательной термометрией с использованием бесконтактных стационарных термометров с целью выявления и недопущения в организации граждан и сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

6.2. Перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам (далее - работники) на дистанционный режим работы:

не менее 30 процентов работников;

работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин. При возможности предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей).

6.3. Обеспечить проведение собраний, совещаний и иных подобных мероприятий в дистанционном режиме с использованием видео-конференц-связи, а в случае невозможности их проведения в указанном режиме - с минимальным количеством участников.

7. Гражданам, находящимся на территории Кемеровской области - Кузбасса, соблюдать масочный режим (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) и дистанцию до других граждан 1,5 метра (социальное дистанцирование).

8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

8.1. Усилить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе обеспечить проведение качественной уборки и дезинфекции помещений, салонов транспортных средств с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.

8.2. Усилить контроль за соблюдением масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания), социального дистанцирования, использования документов и QR-кодов, предъявляемых при посещении объектов и организаций, установленных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг.

9. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению проживания граждан в коллективных средствах размещения (гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения), обеспечить соблюдение требований об использовании документов и QR-кодов, установленных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг.

10. Заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельнику А.М. в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением в Кемеровской области - Кузбассе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), незамедлительно вынести на рассмотрение Штаба по охране здоровья населения вопрос об отмене массовых мероприятий, проводимых в закрытых помещениях (театрах, кинотеатрах и кинозалах, концертных и цирковых организациях, иных организациях), а также о введении дополнительных ограничений или изменении сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения.

11. Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действует в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

12. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







