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10 ноября 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10 ноября 2021 года № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 №150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, предложение Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 09.11.2021 № 57 "О введении ограничительных мероприятий", в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Установить, что с 15.11.2021:

1.1. Посещение гражданами мест, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения осуществляется только при предъявлении одного из следующих документов:

QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), подтверждающего получение завершенного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более 12 месяцев назад) или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 месяцев);

сертификата о прививке (справки), выданного(-ой) военно-медицинской организацией, подтверждающего(-ей) сведения, указанные в абзаце восьмом настоящего пункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Cил Российской Федерации, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы по контракту или по призыву, вакцинированными в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба) (далее - сертификат о прививке [справка]);

справки (медицинского заключения) медицинской организации, подтверждающей противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - справка [медицинское заключение]);

отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), отобранного не позднее чем за 72 часа до даты посещения объектов и организаций, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения.

1.2. Действие подпункта 1.1 настоящего распоряжения распространяется на следующие объекты и организации:

организации культуры (театры, кинотеатры и кинозалы, концертные и цирковые организации, библиотеки и музеи), а также иные организации при проведении концертов, спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и культурно-досуговых мероприятий, места проведения конференций и выставок;

объекты спорта (в том числе плавательные бассейны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и иные спортивные залы);

организации, оказывающие услуги общественного питания, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, торговые центры, торгово-развлекательные центры, торговые комплексы и торгово-развлекательные комплексы, имеющие развлекательно-досуговую инфраструктуру (кафе, бары, кинозалы, игровые комнаты, игровые залы и т.п.);

салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны;

гостиницы, туристические базы и иные коллективные средства размещения.

2. В целях соблюдения требований, установленных пунктом 1 настоящего распоряжения, QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства (камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус".

Допуск граждан к оказанию услуг на объектах и в организациях, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения, осуществляется после проведения проверки ответственным сотрудником объекта или организации QR-кода, сертификата о прививке (справки), справки (медицинского заключения), ПЦР, предъявляемых гражданином, на соответствие указанных в них данных о гражданине документу, удостоверяющему личность.

3. Действие пунктов 1, 2 настоящего распоряжения не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.

4. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 № 153-рг) изменения, исключив пункты 3 - 5.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин



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